Afin de justifier la rupture avec la couronne d’Espagne, les États nés de l’indépendance de l’Amérique espagnole ont revisité leur histoire tout au long du XIXe siècle. Ainsi, les indépendances sud-américaines « ont pâti de l’oubli du contexte historique dans lequel elles ont été réalisées », nous explique Gonzague Espinosa-Dassonneville. Depuis, l’historiographie a progressé en apportant des réponses à des questions essentielles : peut-on parler tout d’abord d’une identité ou d’une patrie commune américaine ? Quel rôle joue le souvenir de l’Amérique préhispanique dans la marche vers l’indépendance ? Est-ce que la population créole est loyaliste ou entretient-elle une défiance à l’égard de la couronne espagnole ? Quelles sont finalement les forces profondes qui ont présidé à la dislocation du grand empire ?