L’histoire retient souvent de Napoléon Bonaparte l’image d’un conquérant insatiable, redessinant les frontières au gré de ses charges de...
« J’ai été comme vous, incrédule. Et puis j’ai creusé, j’ai enquêté, j’ai questionné et derrière, j’y ai trouvé...
L’histoire du commerce contemporain se lit comme une véritable épopée de la consommation de masse, amorcée par une révolution...
Afin de répondre au vandalisme des révolutionnaires, le fameux abbé Grégoire (1750-1831) développa la notion de « patrimoine ». Son idée...
Le 16 février 1899, les dorures du palais de l’Élysée sont le théâtre d’un événement qui restera gravé dans...
Déclenchée en 1853 dans le contexte de la « question d’Orient », c’est-à-dire de l’affaiblissement progressif de l’Empire ottoman,...
Le 28 janvier 1889, dans un modeste pavillon de chasse près de Vienne, l’archiduc Rodolphe de Habsbourg est retrouvé...
Élisa Bonaparte, sœur aînée de Napoléon, fut l’une des figures féminines les plus singulières du Premier Empire. Contrairement à...
En 1880, Ferdinand de Lesseps est célèbre pour avoir construit le canal de Suez. Loin d’en avoir assez, il...
Louis Le Prince, pionnier méconnu du cinéma moderne, est à l’origine de la première caméra capable de capturer des...
Dès la fin du XVIIIe siècle, des hommes s’enfoncent dans les entrailles de la terre pour creuser au péril...
Les vacances arrivent à grands pas, occasion pour Claire Doutriaux de se pencher sur l’histoire d’un objet bien français, la cabine...
Après l’abolition de l’esclavage, l’État français a indemnisé… les propriétaires d’esclaves ! Découvrez l’équipe de recherche qui, en étudiant...
L’Université de France ouvre ses portes aux étudiantes durant la seconde moitié du XIXème siècle. Une étude comparative de...
Ce château a servi de modèle à celui de la Belle au Bois Dormant ! Louis II s’est fait...
Daly, un nom qui trouve son écho dans l’Histoire calédonienne. C’est une saga familiale qui débute en Irlande avec...
Qui sait aujourd’hui que les premiers cow-boys étaient des Noirs ? À l’aide d’archives magnifiques et de témoignages d’historiens,...
Durant la nuit de Noël 1837, dans une chambre d’un palais de la Ludwigstrass, à Munich, vient au monde...
La 6ème coalition voit le jour après l’échec de Napoléon en Russie. La quasi-totalité de l’Europe se prépare à...
À partir de l’histoire vraie d’un mousse vendéen abandonné en Australie au XIXe siècle et recueilli par des aborigènes,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site