Podcast

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, le prince des diplomates, est un homme que l’histoire juge avec ambivalence. Prêtre, ministre, traître, visionnaire, il a traversé tous les régimes de la France post-révolutionnaire avec une habileté redoutable.

Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand vous raconte la trajectoire d’un homme d’influence, de ses débuts sulfureux dans l’Église à sa réhabilitation finale sur son lit de mort. Véritable sphinx de la politique, Talleyrand fascine autant qu’il inquiète.