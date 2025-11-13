Podcast

À la fin du XIXe siècle, Paris est secouée par une vague d’attentats anarchistes. Face à cette menace, un homme émerge : Louis Lépine, préfet de police énergique et réformateur. Chargé de restaurer l’ordre, il modernise la préfecture tout en affrontant une vague de violence sans précédent, culminant avec l’assassinat du président Sadi Carnot.

Mais derrière les arrestations massives et les réformes, se cachent aussi des manipulations, des polémiques et des secrets d’État… Entre la réalité policière et la peur politique, où se trouve la vérité ?