Né en France, autour de la Commune de Paris et dans le sillage de la Grande Révolution, l’anarchisme diffuse rapidement ses théories dans le monde. Quand est créée la toute nouvelle Association Internationale des travailleurs, il devient même majoritaire au sein du mouvement ouvrier. Mais si l’anarchisme fait très tôt trembler la terre, ce n’est pas seulement parce qu’il mène aux quatre coins du monde la bataille pour la journée de 8 heures, qu’il fonde des écoles sans Dieu ni maître ou qu’il promeut l’amour libre, c’est aussi et surtout parce qu’il n’hésite pas, à l’occasion, à recourir à la violence et mettre en œuvre très concrètement la destruction des pouvoirs.

De Ravachol à Bonnot, de l’assassinat de Sissi Impératrice à la Bataille de Stepney, de bombes en braquages, l’anarchisme devient la bête noire des chefs d’Etat et des têtes couronnées qui inventent pour s’en protéger les lois anti-terroristes aujourd’hui encore en vigueur.

