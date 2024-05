Documentaire



L’histoire du Palais du Luxembourg comme de l’institution sénatoriale est intimement liée à l’histoire de Napoléon Bonaparte, futur Empereur des Français. C’est au petit Luxembourg qu’est préparé en 1799 le coup d’Etat par lequel il accède au pouvoir. C’est au même endroit qu’est rédigée la Constitution de l’an VIII, qui créée le Sénat Conservateur et lui donne le Palais du Luxembourg comme lieu d’exercice. Le Palais est alors profondément remanié pour accueillir l’institution sénatoriale. Le Sénat conservateur va devenir sous Napoléon l’outil de contrôle de la Constitution. Et c’est lui qui actera le passage du Consulat à l’Empire en 1804. Enfin en 1814, c’est lui qui votera la déchéance de l’Empereur, actant la fin du régime napoléonien. Le documentaire montre ce qu’était le Sénat de l’époque, tant dans sa dimension politique qu’architecturale, et le rôle majeur qu’il a joué dans cette période charnière de l’Histoire de France. Documentaire de Jérôme Rabier.