Conférence

Lenoir, Fortin, Duboscq, Dumotiez, Carpentier, Breguet, Gaiffe… autant de noms de constructeurs d’instruments scientifiques qui étaient installés près du Collège de France entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle. À travers l’histoire emblématique de certains d’entre eux, nous dresserons un panorama d’une étude encore en cours sur l’instrument scientifique « en tant que document d’archives », qui nous invite à croiser l’histoire des savoirs entre laboratoire et atelier, recherche expérimentale et enseignement, production et commerce.