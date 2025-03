Documentaire

Wavre, Belgique. Pendant que Napoléon subit une défaite cuisante à Waterloo le 18 juin 1815, une autre bataille, presque oubliée celle-là, fait rage au même moment à quelques kilomètres : la bataille de Wavre. Des reconstitueurs avides de cavalerie et passionnés des guerres napoléoniennes sont impatients de participer à cette reconstitution. Canons rugissants, hennissements de chevaux, ordres tonitruants lancés par les commandants et tirs fusant de toutes parts : la guerre comme si on y était… 201 ans plus tôt !

Réalisateur : Pascal Carron