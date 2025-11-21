Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’émir Abd el-Kader, le meilleur ennemi de la France Figure incontournable de la résistance algérienne face à la conquête française, l’émir Abd el-Kader ne fut pas seulement un...

Podcast La Jamais-Contente, une voiture mythique La première voiture a avoir franchi la barre des 100 km était française et… électrique ! Découvrez l’histoire de...

Podcast Darwin et la théorie de l’évolution Et si l’homme n’était pas au sommet de la création… mais simplement le fruit de l’évolution ? En 1859,...

Podcast Charlotte et Maximilien au Mexique C’est l’un des chapitres les plus romanesques et tragiques du XIXe siècle : Charlotte de Belgique et Maximilien d’Autriche...

Article Ravachol, le fauve de l’anarchie Au printemps 1892, Paris bascule dans une atmosphère de panique sourde après deux explosions visant des magistrats ayant condamné...

Podcast Ferdinand de Lesseps Découvrez la vie romanesque et contrastée de Ferdinand de Lesseps, l’homme derrière le canal de Suez, mais aussi l’un...

Documentaire Octobre 1860, le sac du Palais d’été de Pékin En octobre 1860, 3.000 soldats britanniques, et autant de français, pillent et détruisent méthodiquement le Yuanmíng Yuan, palais d’été...

Podcast Le préfet Lépine et les anarchistes À la fin du XIXe siècle, Paris est secouée par une vague d’attentats anarchistes. Face à cette menace, un...

Documentaire Rencontre avec le père fondateur du spiritisme « J’ai été comme vous, incrédule. Et puis j’ai creusé, j’ai enquêté, j’ai questionné et derrière, j’y ai trouvé...

Documentaire Carrie Nation, la walkyrie de la prohibition Avec sa hachette, elle a semé la terreur dans les saloons. Carrie Amelia Moore voit le jour en 1846....

Documentaire Le charbon, énergie fossile et pollution précoce au XIXe siècle Dans ce numéro : le charbon, qui a fait basculer nos économies dans la modernité au XIXe siècle et provoqué...

Documentaire Abd el-Kader, l’exil et le divin Dans ce film, la réalisatrice Florida Sadki met en scène deux comédiens qui, en quête d’un personnage de théâtre,...

Documentaire Les Révolutions de 1848 | Quand l’histoire fait dates Troisième révolution française, Deuxième République, première révolution européenne : 1848 n’est pas tout à fait une date, c’est un...

Documentaire Neuschwanstein, le château enchanté – La « folie » de Louis II Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...

Documentaire Comment Rockefeller s’est-il enrichi ? La plupart des magnats américains de la période des temps modernes se sont enrichis à la sueur de leur...

Article L’Iphigénie : le premier convoi de bagnards (partie 2/2) Dans ce deuxième épisode consacré à l’Iphigénie et au premier convoi de bagnards, nous allons explorer la fondation du...