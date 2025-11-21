Figure incontournable de la résistance algérienne face à la conquête française, l’émir Abd el-Kader ne fut pas seulement un...
La première voiture a avoir franchi la barre des 100 km était française et… électrique ! Découvrez l’histoire de...
Et si l’homme n’était pas au sommet de la création… mais simplement le fruit de l’évolution ? En 1859,...
C’est l’un des chapitres les plus romanesques et tragiques du XIXe siècle : Charlotte de Belgique et Maximilien d’Autriche...
Au printemps 1892, Paris bascule dans une atmosphère de panique sourde après deux explosions visant des magistrats ayant condamné...
Découvrez la vie romanesque et contrastée de Ferdinand de Lesseps, l’homme derrière le canal de Suez, mais aussi l’un...
En octobre 1860, 3.000 soldats britanniques, et autant de français, pillent et détruisent méthodiquement le Yuanmíng Yuan, palais d’été...
À la fin du XIXe siècle, Paris est secouée par une vague d’attentats anarchistes. Face à cette menace, un...
« J’ai été comme vous, incrédule. Et puis j’ai creusé, j’ai enquêté, j’ai questionné et derrière, j’y ai trouvé...
Avec sa hachette, elle a semé la terreur dans les saloons. Carrie Amelia Moore voit le jour en 1846....
L’histoire du règne de Louis XVIII, l’un des plus importants souverains français, racontée par des historiens et reconstituée par...
Dans ce numéro : le charbon, qui a fait basculer nos économies dans la modernité au XIXe siècle et provoqué...
Dans ce film, la réalisatrice Florida Sadki met en scène deux comédiens qui, en quête d’un personnage de théâtre,...
Troisième révolution française, Deuxième République, première révolution européenne : 1848 n’est pas tout à fait une date, c’est un...
Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...
La plupart des magnats américains de la période des temps modernes se sont enrichis à la sueur de leur...
Dans ce deuxième épisode consacré à l’Iphigénie et au premier convoi de bagnards, nous allons explorer la fondation du...
L’Amérique est fondée. Ce vaste continent, qui s’étend jusqu’à l’ouest des montagnes, attend d’être exploré et exploité. Mais cette...
Février 1848. Sur fond de crise économique et de rejet du vote censitaire, différents courants politiques font alliance pour...
Il y a plus de deux siècles en France, deux frères, Étienne et Joseph Montgolfier, inventaient une machine volante...
