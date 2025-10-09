Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La belle époque Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....

Podcast Alfred Nobel : marchand de la mort et artisan de la paix Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm. Chimiste de génie, il apprivoise la nitroglycérine et, en 1866, crée...

Podcast Bernadotte, quand un soldat de la révolution devient roi de Suède Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en...

Documentaire 24 septembre 1877 – La bataille de Shiroyama Le 24 septembre 1877, l’armée impériale japonaise bat les derniers samouraïs qui s’étaient révoltés contre la modernisation à marche...

Podcast La révolution française : le fruit d’un complot ? Brutale, soudaine, inouïe. Comment expliquer le caractère exceptionnel de la Révolution française ? Quelles sont les causes de l’effondrement...

Podcast Angélique du Coudray, de l’art des accoucheuses Angélique du Coudray pourrait être considérée comme la créatrice de l’obstétrique moderne. Avant elle, l’accouchement était depuis la nuit...

Podcast Louis Le Prince : inventeur oublié du cinéma moderne Louis Le Prince, pionnier méconnu du cinéma moderne, est à l’origine de la première caméra capable de capturer des...

Documentaire 1er janvier 1804 – L’indépendance d’Haïti Le 1er janvier 1804 marque la fin de l’esclavage à Saint-Domingue, qui devient Haïti, séparant ainsi son histoire de...

Podcast Napoléon II, dit « L’Aiglon » Franck Ferrand et ses invités s’intéressent à la vie de Napoléon II, surnommé « L’Aiglon ». Sa vie a été marquée...

Documentaire La vraie vie de la Veuve Clicquot qui révolutionna le vin de Champagne Barbe-Nicole Clicquot, plus connue sous le nom de Veuve Clicquot a marqué l’histoire du champagne grâce aux innovations qu’elle...

Article Victoire de l’empire en 1805 : une année marquante dans l’histoire L’année 1805 est considérée comme une période phare dans la vie politique et militaire européenne. Cette année a vu...

Documentaire Code Breaker – L’assassinat d’Abraham Lincoln Auteur à succès et ancien agent de la CIA, Brad Meltzer enquête sur les plus grands secrets de l’Histoire....

Documentaire La trêve des confiseurs Clara Wasser nous explique le sens de la belle expression : « trêve des confiseurs ».

Podcast XIXe siècle : l’instabilité française De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...

Podcast Pauline Kergomard, l’inventrice de l’école maternelle Comment est-on passé de la salle d’asile, gérée par des religieuses souvent autoritaires, à une école maternelle basée sur...

Documentaire L’abdication de Napoléon L’abdication de l’empereur, l’un des événements les plus marquants de notre histoire, a eu lieu au château de Fontainebleau....

Documentaire Les grandes batailles de l’Histoire – La bataille de Trafalgar Reconstitution de l’une de batailles les plus célèbres de l’histoire navale, livrée le 21 Octobre 1805, au large du...