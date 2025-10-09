Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....
Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm. Chimiste de génie, il apprivoise la nitroglycérine et, en 1866, crée...
Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en...
Le 24 septembre 1877, l’armée impériale japonaise bat les derniers samouraïs qui s’étaient révoltés contre la modernisation à marche...
Brutale, soudaine, inouïe. Comment expliquer le caractère exceptionnel de la Révolution française ? Quelles sont les causes de l’effondrement...
Angélique du Coudray pourrait être considérée comme la créatrice de l’obstétrique moderne. Avant elle, l’accouchement était depuis la nuit...
Louis Le Prince, pionnier méconnu du cinéma moderne, est à l’origine de la première caméra capable de capturer des...
Le 1er janvier 1804 marque la fin de l’esclavage à Saint-Domingue, qui devient Haïti, séparant ainsi son histoire de...
La vente de la Louisiane en 1803 par Napoléon Bonaparte aux États-Unis est bien plus qu’une simple transaction immobilière....
Franck Ferrand et ses invités s’intéressent à la vie de Napoléon II, surnommé « L’Aiglon ». Sa vie a été marquée...
Barbe-Nicole Clicquot, plus connue sous le nom de Veuve Clicquot a marqué l’histoire du champagne grâce aux innovations qu’elle...
L’année 1805 est considérée comme une période phare dans la vie politique et militaire européenne. Cette année a vu...
Auteur à succès et ancien agent de la CIA, Brad Meltzer enquête sur les plus grands secrets de l’Histoire....
Clara Wasser nous explique le sens de la belle expression : « trêve des confiseurs ».
De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...
Comment est-on passé de la salle d’asile, gérée par des religieuses souvent autoritaires, à une école maternelle basée sur...
Martha Jane Canary, mieux connue sous le nom de Calamity Jane, est née le 1er mai 1852 à Princeton,...
L’abdication de l’empereur, l’un des événements les plus marquants de notre histoire, a eu lieu au château de Fontainebleau....
Reconstitution de l’une de batailles les plus célèbres de l’histoire navale, livrée le 21 Octobre 1805, au large du...
Quinze siècles durant, Rome a vécu sans le statut de capitale, après l’avoir perdu. Elle est depuis mille ans...
