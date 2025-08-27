Le calendrier de l’Avent trouve son origine dans les traditions chrétiennes germaniques du XIXᵉ siècle. Son but premier était d’accompagner les fidèles, et en particulier les enfants, dans l’attente de Noël, en leur permettant de mesurer concrètement le temps qui restait avant la célébration de la naissance du Christ. En Allemagne protestante, il était courant, dès le début du mois de décembre, de marquer les jours sur les murs ou de tracer de petites croix à la craie, une par journée, jusqu’à la veille de Noël. Dans certaines familles, on accrochait aussi de petites images pieuses au mur, offrant ainsi une sorte de chemin spirituel vers la fête.