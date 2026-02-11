Podcast

Le 4 mai 1897, dans le Paris élégant de la Belle Époque, le Bazar de la Charité ouvre ses portes rue Jean-Goujon. Ce rendez-vous mondain et philanthropique, fréquenté par l’aristocratie et la grande bourgeoisie, devait célébrer la modernité… il bascule dans l’horreur.

En quelques secondes, un incendie fulgurant ravage le bâtiment de bois et de toile bitumée.

La panique, les issues mal conçues et les matériaux inflammables transforment la vente de charité en piège mortel. Parmi les victimes, des duchesses, des comtesses, mais aussi des anonymes et des héroïnes restées jusqu’au bout pour sauver les autres.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, revivez l’un des drames les plus bouleversants de l’histoire parisienne et découvrez comment cette tragédie marqua durablement les consciences et la société française.