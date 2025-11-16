Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Octobre 1860, le sac du Palais d’été de Pékin En octobre 1860, 3.000 soldats britanniques, et autant de français, pillent et détruisent méthodiquement le Yuanmíng Yuan, palais d’été...

Podcast Le préfet Lépine et les anarchistes À la fin du XIXe siècle, Paris est secouée par une vague d’attentats anarchistes. Face à cette menace, un...

Podcast 1848 : la révolution qui mène à la République Février 1848. Sur fond de crise économique et de rejet du vote censitaire, différents courants politiques font alliance pour...

Podcast Hubertine Auclert, la féministe radicale Mettre le feu au Code civil ou renverser les urnes dans les bureaux de vote : dans sa lutte...

Podcast Rennes-le-Château : le trésor le plus mystérieux de France ! Au XIXe siècle, un prêtre de ce petit village de l’Aude y aurait fait une fabuleuse trouvaille, sans jamais...

Article Ada Lovelace, pionnière du codage Née en 1815, Ada Lovelace est souvent reconnue comme la première programmeuse informatique de l’histoire. Fille du poète romantique...

Podcast La véritable histoire du roman-feuilleton Stéphane Bern raconte un genre littéraire qui a rendu les lecteurs accros, des histoires écrites par de grandes plumes...

Podcast Bentham – Sommes-nous tous égoïstes ? On présente souvent l’utilitarisme comme une philosophie qui prône l’égoïsme. Mais est-ce réellement le cas ? Ne confondons-nous pas...

Documentaire Histoire d’histoire – Le camp brun Le camp Brun est un bagne de Nouvelle-Calédonie, établi en 1887 sur la propriété d’un colon récalcitrant, Gratien Brun,...

Podcast Kropotkine – La morale anarchiste « Ni Dieu ni maître », telle est la devise des anarchistes. Pour autant, est-ce que cela signifie que les anarchistes...

Article Pie VII : le pontife qui défia Napoléon ! Au début du XIXe siècle, alors que l’Europe entière tremblait sous les coups de boutoir de l’ambition napoléonienne, un...

Article Hugo, une jeunesse à Paris La place des Vosges est un des endroits les plus charmants de Paris, dans le quartier du Marais. C’est...

Documentaire Secrets d’histoire – Louis II de Bavière, le roi perché Dans ce numéro de Secrets d’Histoire, Stéphane Bern nous fait découvrir le destin tragique du roi Louis II de...

Documentaire La belle époque Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....

Documentaire L’histoire inconnue de la ruée vers l’or La ruée vers l’or en Californie est une période d’environ huit ans (1848 – 1856) qui commença en janvier...

Documentaire La « folie » de Louis II – Neuschwanstein, le château enchanté Entre génie architectural et féerie kitsch, le château de Neuschwanstein est intimement lié au destin tragique de Louis II...

Documentaire Photoshop à l’ère de la Commune Deux siècles avant Photoshop, Ernest Appert répandait des fake news en truquant ses photos ! En 1871, il profite...

Documentaire L’évangélisation de Lifou Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...

