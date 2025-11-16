Découvrez la vie romanesque et contrastée de Ferdinand de Lesseps, l’homme derrière le canal de Suez, mais aussi l’un des artisans du désastre du canal de Panama. Diplomate de génie, séducteur des puissants, Lesseps a su convaincre l’Europe et l’Égypte d’embrasser son rêve titanesque… avant de sombrer dans une entreprise qui allait faire vaciller sa légende.