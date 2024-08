Documentaire

On l’appelle la Tour Eiffel, symbole non seulement d’une ville et d’un pays, mais aussi le témoignage et la promesse d’une ère nouvelle. Pourtant lorsqu’elle fut érigée, lors de l’Exposition Universelle, il y plus d’un siècle, elle provoqua colère et scandale. Découvrez l’histoire complète, aussi fascinante que surprenante, de cette merveille d’ingénierie et de son constructeur de génie, Gustave Eiffel. C’est l’histoire monumentale d’une gracieuse sculpture d’acier de plus de 300 m de haut dont l’architecture était un véritable défi technologique que les ingénieurs ont relevé. De la base de ses pieds incurvés au sommet de son antenne, partez pour une visite inoubliable de la plus célèbre et la plus fabuleuse des tours.