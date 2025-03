Documentaire

Disparu en 1923, Gustave Eiffel a livré bataille pour imposer sa fameuse tour, la plus haute du monde en son temps. Ce documentaire passionnant replace cette lutte dans le contexte de transformation radicale de l’époque, en revisitant la carrière de l’ingénieur visionnaire.

En mai 1884, le Tout-Paris des bâtisseurs est en émoi : le gouvernement vient d’annoncer la tenue d’une Exposition universelle dans la capitale en 1889, à l’occasion du centenaire de la révolution. Alors que le pays organisateur se doit de dévoiler un édifice d’exception pour cette fête du progrès, l’idée d’ériger une tour de mille pieds (300 mètres) s’impose dans les esprits. Deux hommes vont alors s’affronter : Jules Bourdais, le célèbre architecte du palais du Trocadéro – détruit en 1937 –, et l’ingénieur Gustave Eiffel, auquel on doit déjà le viaduc de Garabit ou la gare de Budapest. Le premier veut bâtir un gigantesque phare en pierre pour éclairer Paris, le second a imaginé une audacieuse tour en fer – un matériau inédit pour un bâtiment de prestige. Début 1886, leur duel, d’abord médiatique, se déplace sur le terrain politique. Si Bourdais a le soutien du président du Conseil Charles de Freycinet, Gustave Eiffel trouve l’argument imparable pour convaincre Édouard Lockroy, le nouveau ministre de l’Économie, de choisir son projet : il s’engage à prendre en charge les frais de construction en échange d’une concession de dix ans. Fin mai 1886, le concours biaisé qui le couronne provoque un tollé dans la presse. Mais malgré les difficultés techniques (le terrain est gorgé d’eau) et les attaques répétées des opposants au projet (emmenés par l’architecte Charles Garnier), l’ingénieur remporte son pari : le 31 mars 1889, la tour Eiffel est inaugurée en temps et en heure, et attire deux millions de visiteurs en six mois. Ce succès n’empêche pas le monument d’être menacé de destruction à l’issue de la concession, finalement de vingt ans. C’est son usage militaire, via la télégraphie sans fil, qui le sauvera définitivement.

Pour élever et préserver sa tour, devenue un emblème national, Gustave Eiffel a dû ferrailler. Au-delà des ego, son duel avec Bourdais, qui s’inscrit dans une course mondiale au gigantisme, cristallisa le conflit entre industrie et beaux-arts, entre partisans du progrès et tenants de la tradition. À l’occasion du centenaire de la mort du génie du fer (1832-1923), dont ils revisitent la carrière, Mathieu Schwartz et Savin Yeatman-Eiffel, un descendant de l’ingénieur, explorent cette période charnière au travers d’un matériau foisonnant : scènes de reconstitution, archives, animations graphiques et entretiens avec des spécialistes (historiens, architecte, ingénieure, biographes…).

Documentaire de Mathieu Schwartz (France, 2023, 1h33mn)

