Documentaire

Au XIXe siècle, Paris est encore une ville médiévale aux ruelles étroites et insalubres. En 1853, le baron Haussmann se voit confier la lourde tâche de rénover la capitale. Démolitions, expropriations et constructions auront marqué le siècle. Et ce pour parvenir au Paris que nous connaissons aujourd’hui. Un documentaire de Des Racines et des ailes