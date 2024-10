Conférence

L’histoire des échanges autour de la soie entre le Japon et la France est un exemple fascinant des dynamiques économiques et culturelles qui ont contribué à la modernisation de l’archipel japonais au XIXe siècle. Dès le début des échanges, cette relation commerciale a favorisé non seulement le développement de nouvelles technologies au Japon, mais aussi un dialogue entre les deux nations, mêlant traditions anciennes et innovations.