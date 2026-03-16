« J’ai été comme vous, incrédule. Et puis j’ai creusé, j’ai enquêté, j’ai questionné et derrière, j’y ai trouvé bien plus grand, bien plus respectueux, bien plus lumineux… J’y ai découvert une science et une philosophie. » Retour sur la vie d’Allan Kardec, afin de mieux comprendre le spiritisme et le contexte de sa naissance.