Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le procès de Germaine Berton, la femme qui voulait venger Jaurès Le procès de Germaine Berton demeure l’un des épisodes les plus singuliers de l’histoire politique et judiciaire de la...

Podcast Le premier milliardaire célèbre, Rockefeller John D. Rockefeller reste une figure incontournable de l’histoire économique mondiale, souvent présenté comme le premier milliardaire célèbre. Né...

Podcast L’Amérique espagnole : si loin de Madrid? Afin de justifier la rupture avec la couronne d’Espagne, les États nés de l’indépendance de l’Amérique espagnole ont revisité...

Podcast La captivité de Lucien Bonaparte Lucien Bonaparte, frère cadet de Napoléon Ier, a connu une destinée singulière, souvent marquée par son indépendance de caractère...

Podcast Qui était Pozzo di Borgo, l’adversaire mythique de Napoléon ? Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764-1842), cousin corse et ancien ami de Napoléon, devint l’un de ses plus acharnés...

Podcast Une histoire du spiritisme Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...

Documentaire Les amants tragiques de Mayerling Tout commence à Vienne, en Autriche, dans l’imposant palais de la Hofburg, l’ancienne résidence impériale des Habsbourg pendant plus...

Documentaire Tambora, l’éruption qui a changé le Monde Cet été de 1816, pluies, grêles et chutes de neiges n’ont cessé de se succéder. En Europe et en...

Documentaire Tout est relatif, Monsieur Poincaré ! Ce documentaire propose un voyage en images vers un passé à la fois proche et lointain : l’époque d’Henri...

Podcast Hubertine Auclert, la féministe radicale Mettre le feu au Code civil ou renverser les urnes dans les bureaux de vote : dans sa lutte...

Documentaire La statue de la liberté (1/2) Retour sur le projet extravagant du sculpteur alsacien Auguste Bartholdi et vingt ans d’une épopée mouvementée portée par une...

Documentaire Napoléon Ier, gloire et chute d’un Empire Une fois sa puissance établie, Napoléon se construisit un personnage sur le modèle de César, homme d’Etat et général....

Documentaire L’affaire Jules Grévy Retour sur l’affaire Jules Grévy, qui a coûté sa carrière au chef de l’État. Empêtré dans cette sombre affaire...

Documentaire Louis-Philippe Ier Louis-Philippe Ier de France, né le 6 octobre 1773 à Paris, sous le nom de « Louis-Philippe d’Orléans »...

Article 5 dates clés du 19ème siècle Le 19e siècle a été une période marquée par des bouleversements profonds et des changements majeurs à l’échelle mondiale....

Documentaire La vraie vie de la Veuve Clicquot qui révolutionna le vin de Champagne Barbe-Nicole Clicquot, plus connue sous le nom de Veuve Clicquot a marqué l’histoire du champagne grâce aux innovations qu’elle...

Documentaire Eiffel, la guerre des tours Disparu en 1923, Gustave Eiffel a livré bataille pour imposer sa fameuse tour, la plus haute du monde en...