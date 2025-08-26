Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale, les colons et de nombreuses nations amérindiennes déterminées à défendre leurs terres, leurs coutumes et leur mode de vie. Ce vaste conflit, qui s’étend sur plusieurs décennies, résulte directement de la progression de la conquête de l’Ouest, de l’avidité suscitée par l’or et les nouvelles terres agricoles, ainsi que de la volonté de Washington d’imposer son autorité sur l’ensemble du continent.