Le 4 mai 1897, dans le Paris élégant de la Belle Époque, le Bazar de la Charité ouvre ses...
Si le monde est aussi connecté aujourd’hui, c’est notamment grâce au train, dont les premiers modèles à vapeur servaient...
Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...
Dans l’annuaire des noms de grands voyageurs et explorateurs, figure un nom qui a peut-être échappé à la connaissance...
Les Français n’ont pas fait la révolution qu’en 1789 ! En juillet 1830, trois jours de révolte pour la...
La réputation de Napoléon Bonaparte comme étant « petit » est largement exagérée et résulte en grande partie d’un malentendu culturel...
Claire Doutriaux nous raconte l’histoire entremêlée de deux figures de la science en France et en Allemagne : Louis Pasteur...
Stéphane Bern raconte un palais du 19e siècle qui a eu plusieurs vies, un palais que Napoléon Ier voulut...
La ruée vers l’or est le cadre de l’histoire de Cataline, évènement fondateur de la province de la Colombie-Britannique...
Quatre ans après mon premier épisode sur « L’Art d’avoir toujours raison » de Schopenhauer, je reviens sur ce livre pour...
L’horreur carcérale des grandes dictatures du 20e siècle avait un précurseur : les bagnes de Guyane, archipel pénitentiaire dont...
L’histoire des échanges autour de la soie entre le Japon et la France est un exemple fascinant des dynamiques...
La Commune de Paris, également connue sous le nom de la Commune de Paris de 1871, était un épisode...
Découvrez l’histoire de Ferdinand de Lesseps, ce Français diplomate qui eut l’idée de la construction du canal de Suez....
Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault présente un fait divers bien réel à la manière d’une peinture...
Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...
Au cœur du XIXe siècle, une révolution silencieuse a été menée dans l’arène de l’industrie du bâtiment. Le protagoniste...
Dans ce deuxième épisode consacré à l’Iphigénie et au premier convoi de bagnards, nous allons explorer la fondation du...
24 avril 1855. L’Aventure, navire de guerre de la Marine nationale française long de 43 mètres, quitte l’Ile des...
L’incroyable histoire de Venise à la fin du 19ème siècle et la gloire puis la chute d’une famille en...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site