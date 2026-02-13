Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’incendie du Bazar de la Charité Le 4 mai 1897, dans le Paris élégant de la Belle Époque, le Bazar de la Charité ouvre ses...

Documentaire L’invention de la machine à vapeur : une véritable révolution Si le monde est aussi connecté aujourd’hui, c’est notamment grâce au train, dont les premiers modèles à vapeur servaient...

Documentaire L’évangélisation de Lifou Histoires d’Histoire s’intéresse à l’évangélisation de Lifou qui a introduit et propagé le christianisme à partir de 1842. Missionnaires...

Article Jules Dumont d’Urville : qui était cet explorateur français ? Dans l’annuaire des noms de grands voyageurs et explorateurs, figure un nom qui a peut-être échappé à la connaissance...

Podcast Les Trois Glorieuses, la révolution méconnue de 1830 Les Français n’ont pas fait la révolution qu’en 1789 ! En juillet 1830, trois jours de révolte pour la...

Podcast Napoléon était-il petit ? La réputation de Napoléon Bonaparte comme étant « petit » est largement exagérée et résulte en grande partie d’un malentendu culturel...

Documentaire Louis Pasteur et Robert Koch Claire Doutriaux nous raconte l’histoire entremêlée de deux figures de la science en France et en Allemagne : Louis Pasteur...

Podcast La véritable histoire du palais d’Orsay Stéphane Bern raconte un palais du 19e siècle qui a eu plusieurs vies, un palais que Napoléon Ier voulut...

Documentaire La Légende de Cataline La ruée vers l’or est le cadre de l’histoire de Cataline, évènement fondateur de la province de la Colombie-Britannique...

Podcast Schopenhauer – Analyse de cinq nouveaux stratagèmes Quatre ans après mon premier épisode sur « L’Art d’avoir toujours raison » de Schopenhauer, je reviens sur ce livre pour...

Documentaire Les ombres du bagne – L’enfer carcéral L’horreur carcérale des grandes dictatures du 20e siècle avait un précurseur : les bagnes de Guyane, archipel pénitentiaire dont...

Conférence La sériciculture impériale et les échanges franco-japonais L’histoire des échanges autour de la soie entre le Japon et la France est un exemple fascinant des dynamiques...

Podcast La commune de Paris La Commune de Paris, également connue sous le nom de la Commune de Paris de 1871, était un épisode...

Documentaire Ferdinand de Lesseps et le canal de Suez Découvrez l’histoire de Ferdinand de Lesseps, ce Français diplomate qui eut l’idée de la construction du canal de Suez....

Podcast Les enquêtes du Louvre – Le radeau de la Méduse Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault présente un fait divers bien réel à la manière d’une peinture...

Podcast Le soldat de l’Empire dans la bataille Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...

Article 19ème siècle : comment le fer a révolutionné l’industrie du bâtiment Au cœur du XIXe siècle, une révolution silencieuse a été menée dans l’arène de l’industrie du bâtiment. Le protagoniste...

Article L’Iphigénie : le premier convoi de bagnards (partie 2/2) Dans ce deuxième épisode consacré à l’Iphigénie et au premier convoi de bagnards, nous allons explorer la fondation du...