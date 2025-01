Podcast

Février 1848. Sur fond de crise économique et de rejet du vote censitaire, différents courants politiques font alliance pour renverser renverser Louis-Philippe. Si les orléanistes ne souhaitent pas un véritable changement de régime, c’est bien à une révolution et la proclamation de la République qu’aboutissent les révoltes parisiennes. Les Républicains modérés et radicaux constituent un gouvernement provisoire, qui cherche à appliquer concrètement les principes égalitaires de la Révolution de 1789 : abolition de l’esclavage, instauration du suffrage universel masculin et rétablissement de la liberté d’expression.

Cependant, une révolution réussie ne signifie pas la fin des fractures idéologiques. C’est à cette période que se structure la division encore opérante aujourd’hui entre la gauche et la droite autour de la question sociale. Cette fracture explique-t-elle la courte durée de ce nouveau régime républicain ? Comment est-il reçu hors de la capitale ? Comment, en seulement quelques années, passe-t-on d’une République au retour de l’Empire avec Napoléon III ?