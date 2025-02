Article

Louis XVIII, roi de France de 1814 à 1824 (hormis l’épisode des Cent-Jours), a marqué la transition entre l’Ancien Régime et la monarchie constitutionnelle. Son règne fut caractérisé par une tentative de conciliation entre les idées révolutionnaires et le retour de la monarchie.

Mais au-delà de son rôle politique, comment Louis XVIII est-il mort ? La fin de sa vie et sa mort restent entourées de nombreux détails souvent méconnus.

Une santé fragile dès son accession au trône

Dès son retour sur le trône en 1814, Louis XVIII est déjà un homme malade. Il souffre de nombreux maux qui affectent sa capacité à gouverner. Son embonpoint, sa goutte sévère et ses problèmes de circulation sanguine le rendent de plus en plus dépendant de ses médecins.

« Louis XVIII était constamment affligé par des douleurs qui le clouaient à son fauteuil, l’empêchant parfois même de marcher. »

À partir de 1820, ses déplacements deviennent rares, et il est contraint de se déplacer en chaise roulante. Cette condition le prive progressivement de l’exercice normal du pouvoir et renforce l’influence de son entourage, notamment celle du duc de Richelieu et du comte de Villèle.

Les maladies dont souffrait Louis XVIII

Le roi était atteint de plusieurs affections graves, qui s’aggravèrent au fil des années :

Goutte sévère , qui lui provoquait des douleurs articulaires insupportables.

, qui lui provoquait des douleurs articulaires insupportables. Artériosclérose , affectant sa circulation sanguine.

, affectant sa circulation sanguine. Obésité morbide , qui compliquait tous ses autres maux.

, qui compliquait tous ses autres maux. Gangrène, qui fut la cause ultime de son décès.

Son état de santé se détériora progressivement, et les médecins de l’époque, limités dans leurs connaissances, ne purent que soulager ses souffrances sans véritablement les guérir.

Les derniers jours du roi

À l’été 1824, la situation de Louis XVIII devient critique. Il souffre de plus en plus et ne peut plus quitter sa chambre. La gangrène s’installe, rendant son agonie particulièrement douloureuse.

« Les chroniques de l’époque décrivent une fin tragique : un roi presque momifié de son vivant, dont les chairs se nécrosaient progressivement. »

Malgré cela, il continue d’exercer son rôle jusqu’au bout. Il reçoit encore des dignitaires et donne ses instructions à son frère, le futur Charles X.

Les médecins, impuissants, tentent des traitements inefficaces, allant des saignées aux cataplasmes de plantes. Rien ne peut ralentir la progression de la maladie.

Les signes d’une fin imminente

Dans les semaines qui précèdent sa mort, plusieurs signes laissent présager la fin imminente du roi :

Un affaiblissement général , le rendant incapable de se tenir debout.

, le rendant incapable de se tenir debout. Une perte d’appétit , alors qu’il était auparavant un grand amateur de bonne chère.

, alors qu’il était auparavant un grand amateur de bonne chère. Des douleurs insoutenables , qui le poussent à demander des calmants de plus en plus forts.

, qui le poussent à demander des calmants de plus en plus forts. Une odeur pestilentielle, due à la gangrène, qui empestait ses appartements.

La mort de Louis XVIII

Le 16 septembre 1824, après des mois de souffrance, Louis XVIII s’éteint à l’âge de 68 ans. Son décès marque la fin du règne de la première Restauration et l’avènement de son frère, Charles X.

« L’historien Pierre Chaunu rapporte que la fin du roi fut à la fois digne et insoutenable, tant la douleur physique l’accablait. »

Contrairement à d’autres souverains dont la mort fut brutale ou mystérieuse, celle de Louis XVIII fut une lente agonie, connue de tous. Il meurt dans son lit, entouré de son entourage proche.

Une autopsie révélatrice

Après son décès, une autopsie fut réalisée pour confirmer la cause de sa mort. Les médecins conclurent à une gangrène étendue, notamment au niveau des jambes.

Les observations médicales indiquèrent :

Un corps extrêmement affaibli , privé de toute résistance immunitaire.

, privé de toute résistance immunitaire. Des tissus nécrosés , causant des infections généralisées.

, causant des infections généralisées. Une souffrance intense, attestée par les observations post-mortem.

Cette autopsie permit de mieux comprendre l’agonie du roi, mais aussi d’illustrer les limites de la médecine de l’époque face aux maladies chroniques.

L’héritage

Si sa mort fut marquée par la souffrance, son règne laissa une empreinte durable sur la France. Il sut éviter une révolution immédiate en maintenant un équilibre entre tradition et modernité.

« Le roi Louis XVIII, bien que physiquement diminué, laissa une monarchie plus stable qu’à son arrivée. »

Malgré les critiques sur son autorité limitée, il permit une transition relativement pacifique entre les guerres napoléoniennes et la monarchie constitutionnelle.

Son impact sur la monarchie française

Il a réintroduit une forme de monarchie constitutionnelle , limitant le pouvoir absolu du roi.

, limitant le pouvoir absolu du roi. Il a favorisé un climat d’ apaisement entre les royalistes et les anciens révolutionnaires .

. Il a tenté de moderniser l’administration , en maintenant certaines réformes napoléoniennes.

, en maintenant certaines réformes napoléoniennes. Il a préparé le terrain pour son successeur, bien que Charles X n’ait pas suivi la même ligne politique.

Conclusion : comment Louis XVIII est-il mort ?

Louis XVIII est mort après une lente et douloureuse agonie, marquée par la gangrène et les souffrances liées à ses nombreuses maladies. Son décès, bien que prévisible, mit fin à une ère de compromis entre l’Ancien Régime et les idéaux révolutionnaires.

Sa disparition ouvrit la voie à Charles X, dont le règne ne tarda pas à provoquer de nouvelles tensions en France.