Podcast

Franck Ferrand et ses invités s’intéressent à l’histoire de François-Joseph et Sissi. Après avoir subi de nombreuses pressions et intrigues à la cour impériale, François-Joseph et Sissi purent enfin réaliser leur amour authentique. Leur mariage mêla romance et politique, faisant d’eux un couple emblématique de l’Autriche-Hongrie. Cependant, malgré l’admiration du public pour Sissi, elle dut faire face à des luttes personnelles et politiques qui la tourmentèrent. Leur lien intense traversa des épreuves tragiques, mais leur amour demeura un pilier de force. L’histoire de François-Joseph et Sissi révèle la complexité des relations dynastiques et souligne leur humanité face à l’immensité du pouvoir.