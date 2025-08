Podcast

Née esclave dans le Maryland dans les années 1820, Harriet Tubman endure très tôt les violences du système esclavagiste. À 27 ans, elle s’enfuit, seule, vers la Pennsylvanie et réussit à atteindre la liberté. Mais elle ne s’arrête pas là : grâce au réseau clandestin de l’Underground Railroad, elle retourne plus de vingt fois dans le Sud pour libérer plus de 300 esclaves. Surnommée « la Moïse noire », elle devient une icône de la lutte abolitionniste. Pendant la guerre de Sécession, elle s’engage activement : infirmière, espionne et même commandante lors d’un raid libérateur. Après la guerre, Harriet milite pour les droits des femmes et raconte son histoire dans des conférences et des mémoires. Elle meurt en 1913 à environ 90 ans, après avoir dédié sa vie à la liberté. Aujourd’hui, elle est honorée comme une héroïne nationale, symbole de courage, de justice et d’émancipation.