Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm. Chimiste de génie, il apprivoise la nitroglycérine et, en 1866, crée la dynamite qui fait à la fois sa richesse et sa mauvaise réputation. Accusé d’être le « marchand de la mort », il décide alors de laisser un héritage moral. À sa mort, en 1896, son testament donnera naissance aux Prix Nobel. Découvrez l’homme qui a légué à l’humanité des récompenses prestigieuses… au prix de la culpabilité.