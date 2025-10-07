Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La belle époque Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....

Podcast Bernadotte, quand un soldat de la révolution devient roi de Suède Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en...

Documentaire 24 septembre 1877 – La bataille de Shiroyama Le 24 septembre 1877, l’armée impériale japonaise bat les derniers samouraïs qui s’étaient révoltés contre la modernisation à marche...

Podcast La révolution française : le fruit d’un complot ? Brutale, soudaine, inouïe. Comment expliquer le caractère exceptionnel de la Révolution française ? Quelles sont les causes de l’effondrement...

Podcast Angélique du Coudray, de l’art des accoucheuses Angélique du Coudray pourrait être considérée comme la créatrice de l’obstétrique moderne. Avant elle, l’accouchement était depuis la nuit...

Podcast Louis Le Prince : inventeur oublié du cinéma moderne Louis Le Prince, pionnier méconnu du cinéma moderne, est à l’origine de la première caméra capable de capturer des...

Documentaire 1er janvier 1804 – L’indépendance d’Haïti Le 1er janvier 1804 marque la fin de l’esclavage à Saint-Domingue, qui devient Haïti, séparant ainsi son histoire de...

Podcast XIXe siècle : l’instabilité française De la fin de l’Empire en 1814 à la Troisième République, pas moins de cinq régimes se succèdent, faisant...

Podcast Le comte de Chambord, le dernier roi de France Le comte de Chambord, figure emblématique et mystérieuse de l’histoire française, incarne le dernier souffle de la monarchie absolue...

Documentaire Le secret des hiéroglyphes (1/2) Partez pour un voyage dans le temps, là où les mystères et les trésors d’Egypte reviennent à la vie...

Documentaire L’extrait de viande Liebig Comment la viande est-elle devenue une denrée ordinaire ? En transformant la chaire de bœuf en une matière sirupeuse et...

Documentaire Offline- Napoleon (1/2) « Quel roman que ma vie… » Nous avons remis « les pas dans les pas », refait ces campagnes de légendes. Sous...

Podcast La véritable histoire de Richard Francis Burton Stéphane Bern raconte le destin du plus original, disons même singulier, des explorateurs anglais qui s’est rendu en Afrique...

Documentaire Le tombeau de Toutankhamon a changé l’histoire En novembre 1922, après des recherches acharnées, Howard Carter découvre le tombeau de Toutankhamon, l’enfant roi. L’égyptologue Salima Ikram...

Documentaire L’affaire Espagnole Fin novembre 1806, les victoires d’Auerstaedt et d’Iéna ont mis la Prusse à genoux. La Russie reste seule face...