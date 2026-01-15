Documentaire

Un photographe dévoile le passé oblitéré du Far West. À l’heure où un mur s’élève entre les Etats-Unis et le Mexique, il retrace une autre frontière, celle d’avant 1848 et l’annexion de ces territoires mexicains…

Le photographe révèle des souvenirs refoulés et des histoires personnelles fascinantes, jetant un nouvel éclairage sur des identités – indigènes, métisses, crypto-juives, afro-latines – qui restent ignorées et déformées dans les versions officielles de l’histoire encore enseignées aujourd’hui.

Réalisé par DAMOISEL MATHILDE, VAN HOUTRYVE Tomas