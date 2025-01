Documentaire

Le mythe du Far West s’est construit autour des cow-boys « as de la gâchette», les bagarres dans les saloons et les attaques de trains.Mais le mythe est-il conforme à la réalité ? Des fouilles archéologiques inattendues menées actuellement dans une ville-phare de la Ruée vers l’or, Virginia City, Nevada, mettent en cause tous les clichés liés à cette institution de l’Amérique des pionniers… Le grand mythe de l’Ouest américain blanc et viril doit désormais faire face à une réalité bien plus riche et colorée. Ce film, mêlant l’enquête actuelle d’une part et reconstitution de la vie de l’époque d’autre part, présentera ses vérités oubliées. On découvrira alors une histoire encore plus passionnante et inédite que les plus grands westerns américains…Réalisateur : Elmar BARTLMAE