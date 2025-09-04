Écoutez le récit consacré à Florence Nightingale, l’infirmière anglaise rendue célèbre par son implication dans la guerre de Crimée, et qui a œuvré toute sa vie pour ouvrir la profession aux femmes. Florence Nightingale fait parti de celles qui se sont portées volontaires pour soigner les blessés durant le conflit de 1853 opposant la coalition euro-turque à la Russie. Au cœur de la guerre, son insistance pour améliorer les conditions sanitaires du campement des soldats a permis de diviser par 10 la mortalité des blessés. La lettre que lui adresse la Reine Victoria à son retour constitue une véritable révolution, puisqu’elle témoigne de la reconnaissance d’une monarque vis-à-vis d’une simple infirmière concernant la guerre, jusque-là considérée comme une affaire d’hommes. Mais comment Florence Nightingale en est-elle arrivée à devenir la « dame à la lampe », celle qu’on voyait la nuit parcourir le hôpitaux militaires pour réconforter les malades, une légende vivante ?