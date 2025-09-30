Documentaire

Le 1er janvier 1804 marque la fin de l’esclavage à Saint-Domingue, qui devient Haïti, séparant ainsi son histoire de sa puissance colonisatrice, la France. Et c’est bien ce qui fait date, non seulement dans l’histoire américaine ou dans l’histoire française, mais aussi dans l’histoire mondiale. Mais le prix de la liberté a été exorbitant, et le pays le paye encore aujourd’hui…

L’indépendance d’Haïti est arrachée à l’issue d’une guerre de libération nationale qui donne naissance au premier État noir du continent américain.

Comment se construit un « événement historique » ? Avec le concours d’historiens renommés, Patrick Boucheron met à nu les grands récits à travers quinze épisodes inédits de sa collection Quand l’histoire fait dates. Dans cet épisode : 1804, la révolution haïtienne, avec Gusti-Klara Gaillard-Pourchet.

Documentaire disponible jusqu’au 08/06/2026