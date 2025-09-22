Angleterre 1845. Deux navires, 129 hommes et une mission : trouver le passage du Nord-Ouest et traverser l’arctique. L’expédition Franklin se retrouve piégée sans issue ni secours. Un à un, les hommes sombrent. Au XXIe siècle, les épaves réapparaissent enfin, livrant des réponses sur cette tragédie polaire restée sans témoin. Revivez l’aventure de l’Erebus et du Terror engloutis corps et biens, prisonniers des glaces.