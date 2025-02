Documentaire

A l’heure où la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris occupe les coeurs et les esprits, il peut être interessant de remonter dans le temps pour évoquer la fantastique aventure de la construction de la Basilique du Sacré-Coeur à Montmartre. Et évoquer l’immense générosité de tous les français pour édifier ce très haut lieu spirituel malgré d’innombrables obstacles. Ce film a été réalisé en 1995 à l’occasion du 125eme anniversaire du Voeu National. Une grande exposition était proposée aux visiteurs dans la crypte du Sacré-Coeur. Il décrit l’histoire du Voeu national et de l’édification de la Basilique, et montre la vie des différents mouvements qui gravitaient au cours de ces années 90. Un documentaire de Marc Jeanson, production Basilique de Montmartre & DCX