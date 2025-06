Documentaire

En 1848, de l’or est découvert en Californie. Près de 2,5 millions de personnes venues du monde entier se ruent alors vers les Etats-Unis dans le but d’y faire fortune. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, ce ne sont pas des états ou des entités qui cherchent l’or mais des hommes. Ces hommes pleins d’espoir – des Chinois, des Russes et des Européens – s’organisent en coopératives pour travailler. Ils récupèrent l’or pour eux-mêmes, et non pour d’autres. L’or appartient à celui qui le découvre.