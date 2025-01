Podcast

Afin de répondre au vandalisme des révolutionnaires, le fameux abbé Grégoire (1750-1831) développa la notion de « patrimoine ». Son idée était de combattre les destructions et les déprédations des œuvres d’arts perpétrés durant la période la plus sombre de la Révolution. Il s’agissait non seulement lui de défendre le patrimoine existant mais aussi le patrimoine à venir. Une telle idée, en soit, n’était pas nouvelle. On la retrouve dans l’Antiquité grecque (Pausanias) et romaine (Auguste) mais aussi dans l’Antiquité tardive au VIe siècle, chez l’érudit Cassiodore : faisant face aux ruines de Rome, ce dernier cherche les moyens de « les protéger et d’établir un pacte entre passé et présent ». Peu à peu, au delà même de la préservation des sources écrites du passé, s’impose l’idée d’une préservation des pierres. On ne parlait pas encore d’archéologie, mais les principes étaient établis.