Documentaire

Ce documentaire se situe assez loin du portrait chaleureux et hagiographique du vieux socialiste barbu, assez loin même des canons du film historique classique. Partant de l’importance exceptionnelle dans notre histoire du fondateur de l’humanité, et des traces nombreuses qu’il nous laisse, ce documentaire a tout du sujet d’actualité. Faire en sorte que son parcours et son destin tragique s’y révèle mais que son œuvre s’inscrive dans notre quotidien et nous renvoie clairement à notre monde actuel voilà quelle est notre ambition affichée. De grandes thématiques ont été choisies pour raconter Jaurès : le refus du déterminisme social de l’engagement personnel, le regard sur l’Histoire, l’action politique et l’action sociale, les droits de l’homme, le dilemme réforme contre révolution, l’unité ou la diversité, la laïcité l’église et l’école, et enfin le pacifisme. Un documentaire réalisé par Bernard Georges.