Podcast Calamity Jane, les tristes réalités de la légende de l’Ouest Légende de l’Ouest américain de son vivant, la vraie vie de Calamity Jane est cependant bien plus tragique que...

Article Gettysburg : un tournant sanglant À l’aube du 1er juillet 1863, deux forces se font face avec une tension palpable : les troupes confédérées...

Documentaire Comment Rockefeller s’est-il enrichi ? La plupart des magnats américains de la période des temps modernes se sont enrichis à la sueur de leur...

Documentaire Elbe, l’exil de Napoléon C’est sur cette île, au cœur de la méditerranée, que Napoléon a été exilé en avril 1814. Surveillé par...

Conférence La construction de nouveaux États par la guerre et la diplomatie 1848-1871 Le rôle de la France dans la construction des nouveaux États par la guerre et par la diplomatie (1848-1871)....

Documentaire Sissi, Impératrice de la solitude Le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche est tragiquement assassinée a Genève. Depuis, cette illustre Impératrice fascine les adultes comme...

Podcast Jesse James : Robin des Bois ou criminel sanguinaire ? Jesse James, le voleur devenu légende américaine, naît avant le fracas de la guerre de Sécession. Sa haine des...

Conférence Les guerres indiennes 1860-1890 Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale,...

Podcast Louis XVIII revient Après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo en juin 1815, Louis XVIII a été restauré sur...

Documentaire Révolution Haussmann Au XIXe siècle, Paris est encore une ville médiévale aux ruelles étroites et insalubres. En 1853, le baron Haussmann...

Podcast Le soldat de l’Empire dans la bataille Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...

Documentaire Victor Hugo, ennemi d’état – Episode 4/4 Le pouvoir étouffe patiemment toutes les libertés et tous les acquis de la Révolution. Le journal du clan Hugo...

Documentaire Clin d’œil – La première traversée de la Méditerranée en ballon Aujourd’hui Clin d’oeil vous emmène sur les traces de l’incroyable Louis Henri Cappaza, un des plus grands aéronautes français...

Conférence Sur l’histoire politique de l’affaire Dreyfus En tant qu’affaire judiciaire et militaire, l’affaire Dreyfus a fait l’objet de travaux abondants. En revanche, la dimension proprement...

Documentaire Louis XVIII, la Restauration des Bourbons Plongez-vous dans l’histoire de Louis XVIII. Roi soucieux du peuple, il se prononça pour le doublement de la représentation...

Documentaire La girafe de Charles X Les animaux comme offrandes ! Une pratique des plus courantes au temps des rois !

Podcast Qui se cache derrière le Radeau de la Méduse ? Le Radeau de La Méduse est une peinture à l’huile sur toile, réalisée au début du XIXème siècle par...