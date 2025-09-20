Après l’abolition de l’esclavage, l’État français a indemnisé… les propriétaires d’esclaves ! Découvrez l’équipe de recherche qui, en étudiant l’esclavage et son abolition, dévoile une image complexe de cet héritage douloureux.
Légende de l’Ouest américain de son vivant, la vraie vie de Calamity Jane est cependant bien plus tragique que...
À l’aube du 1er juillet 1863, deux forces se font face avec une tension palpable : les troupes confédérées...
La plupart des magnats américains de la période des temps modernes se sont enrichis à la sueur de leur...
C’est sur cette île, au cœur de la méditerranée, que Napoléon a été exilé en avril 1814. Surveillé par...
Le rôle de la France dans la construction des nouveaux États par la guerre et par la diplomatie (1848-1871)....
Le 10 septembre 1898, Elisabeth d’Autriche est tragiquement assassinée a Genève. Depuis, cette illustre Impératrice fascine les adultes comme...
Jesse James, le voleur devenu légende américaine, naît avant le fracas de la guerre de Sécession. Sa haine des...
Les oligarques américains, de Rockefeller à Zuckerberg, une histoire de pouvoir et de fortune. Philippe Corbé explore, au micro...
Entre 1860 et 1890, les guerres indiennes marquent une période cruciale de l’histoire des États-Unis, où s’affrontent l’armée fédérale,...
Après la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo en juin 1815, Louis XVIII a été restauré sur...
Au XIXe siècle, Paris est encore une ville médiévale aux ruelles étroites et insalubres. En 1853, le baron Haussmann...
Louis Braille, un jeune homme doté d’une détermination inébranlable, a offert au monde une invention qui a révolutionné l’accès...
Pris dans la bataille et dans une formation compacte, le soldat ne s’appartient plus. Pourtant, la perception de l’engagement...
Le pouvoir étouffe patiemment toutes les libertés et tous les acquis de la Révolution. Le journal du clan Hugo...
Aujourd’hui Clin d’oeil vous emmène sur les traces de l’incroyable Louis Henri Cappaza, un des plus grands aéronautes français...
En tant qu’affaire judiciaire et militaire, l’affaire Dreyfus a fait l’objet de travaux abondants. En revanche, la dimension proprement...
Plongez-vous dans l’histoire de Louis XVIII. Roi soucieux du peuple, il se prononça pour le doublement de la représentation...
Les animaux comme offrandes ! Une pratique des plus courantes au temps des rois !
Le Radeau de La Méduse est une peinture à l’huile sur toile, réalisée au début du XIXème siècle par...
Stéphane Bern raconte un palais du 19e siècle qui a eu plusieurs vies, un palais que Napoléon Ier voulut...
