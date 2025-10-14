Le sacre de Charles X, dernier roi de France à recevoir l’onction sacrée selon le rite ancien, s’est déroulé...
La Tour Eiffel, aujourd’hui symbole emblématique de la France et monument le plus visité au monde, a pourtant connu...
On attribue souvent la célèbre formule « L’État, c’est moi! » à Jean-Luc Mélenchon ou à Louis XIV… mais la vérité...
Revivre « La belle époque », Fred n’y résiste pas et d’un coup de zapette, il remonte le temps jusqu’en 1889....
Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm. Chimiste de génie, il apprivoise la nitroglycérine et, en 1866, crée...
Jean-Baptiste Bernadotte, modeste béarnais, traverse la révolution française avec le surnom de « sergent Belle-Jambe ». Compagnon d’armes de Napoléon en...
Le 24 septembre 1877, l’armée impériale japonaise bat les derniers samouraïs qui s’étaient révoltés contre la modernisation à marche...
Brutale, soudaine, inouïe. Comment expliquer le caractère exceptionnel de la Révolution française ? Quelles sont les causes de l’effondrement...
En 1805, Napoléon n’est empereur que depuis un an. l’Angleterre le défie. Napoléon veut l’envahir. Mais il n’arrive pas...
En 1894, une affaire d’Etat fait la une de tous les quotidiens : le capitaine français Alfred Dreyfus livrerait...
La guerre de 1870, aussi connue sous le nom de la guerre franco-prussienne, a eu lieu du 19 juillet...
Le XIXe siècle, considéré comme le siècle de la science, fut aussi celui de l’occultisme : de nombreux savants s’adonnaient alors aux pratiques...
L’immigration des Indiens dits Malabars en Nouvelle-Calédonie est une immigration ancienne puisqu’elle remonte aux débuts de la colonisation, lors...
1806 : grâce aux victoires d’Iéna et d’Auerstedt, les troupes de Napoléon entrent à Berlin. L’occupation française fait naître...
Le 10 septembre 1898, l’Impératrice Elisabeth d’Autriche était tragiquement assassinée à Genève. Elisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, duchesse de...
Domination, violence, profit : le système criminel de l’esclavage a marqué l’histoire du monde et de l’humanité. Au fil...
Découvrez l’histoire du grand incendie du bazar de la charité. Un événement qui marqua l’histoire des sapeurs-pompiers de Paris....
Sur le col de la Vanoise, à 2517 mètres d’altitude, on trouve aujourd’hui une étrange stèle. On peut y...
Le vol le plus rentable de l’histoire de l’humanité… Au milieu du 19ème siècle, l’Occident s’était pris de passion...
Aujourd’hui Clin d’oeil vous emmène sur les traces de l’incroyable Louis Henri Cappaza, un des plus grands aéronautes français...
