Article 4 secrets sur les archives du Vatican Les archives du Vatican ont longtemps alimenté les fantasmes les plus débridés de la culture populaire. Des complots millénaires...

Documentaire L’image d’Épinal Nikola Obermann se penche sur l’origine de l’expression bien française « image d’Épinal ».

Documentaire Légendes de France : l’Auvergne L’Auvergne, le royaume des volcans, regorge de récits fantastiques inspirés de faits divers autant que de cette mystérieuse rondeur...

Podcast Pompéi : de la catastrophe naturelle au site touristique Pompéi, c’est quatre millions de visiteurs par an, soit l’un des sites culturels les plus visités d’Italie, les plus...

Conférence Histoire du Palais universitaire de Strasbourg Le Palais universitaire de Strasbourg, situé en bordure de l’Ill dans le quartier impérial de la Neustadt, n’est pas...

Conférence Pourquoi vous ne vous sentirez jamais la plus belle ? Charlie Danger est youtubeuse et archéologue. Sur sa chaîne YouTube « Les revues du Monde » Charlie traite de...

Podcast La séduction ou l’identité française « Mettre le diable en enfer », « de l’andouille au souper », « le pain des pauvres gens » … Autant d’expressions qui disent...

Podcast L’inconnue de la Seine En décembre 1880, à Paris, le corps d’une jeune femme est repêché dans la Seine, sans nom ni identité....

Documentaire Les Champs-Élysées Les Champs-Élysées sont une véritable institution de notre capitale, et font rêver de nombreuses personnes à travers le monde....

Article Pourquoi les sorcières sont-elles devenues des îcones du féminisme ? Le rôle des sorcières a évolué au fil des générations, marquant leur passage dans plusieurs époques historiques avant d’occuper...

Documentaire Le patrimoine de la famille de Savoie La famille de Savoie a régné durant plusieurs siècles. Partez à la découverte de leur incroyable patrimoine. Un documentaire...

Documentaire La Porte de Brandebourg – Deux cents ans d’histoire allemande Presque toujours, lorsque l’histoire a été écrite en Allemagne au cours des 200 dernières années, la Porte de Brandebourg...

Documentaire Le temps des Québécois(es) Des affrontements de la Conquête au brassage multiculturel du Québec moderne, « Le temps des Québécois(es) » traverse deux siècles et...

Documentaire Est-il vrai que l’enfance est une invention des Temps modernes ? Les enfants ont toujours été traités différemment des adultes, selon la recherche historique. Au Moyen Âge et au début...

Conférence Humanisme et gastronomie Jean-Marie Rouvier nous propose un parcours dans l’histoire nationale, locale et familiale, faisant revivre le passé glorieux des industries...

Conférence L’archéologie face aux enjeux contemporains Table ronde du jeudi 1er juin 2023 organisée avec la Fondation archéologique Pierre Mercier, première fondation d’archéologie reconnue d’utilité...

Podcast La carte de Cassini : un trésor cartographique du XVIIIe siècle à l’ère numérique La carte de Cassini, première représentation détaillée du royaume de France établie en 1744, est une prouesse scientifique et...

Podcast Le serment d’Augusta – Je prendrai soin de mes mots Dans le parcours médical, il y a souvent des mauvaises nouvelles à recevoir… et à annoncer. Comment, quand on...

Documentaire Les pompiers en haut de l’échelle Les pompiers jouent un rôle essentiel dans la protection des personnes et des biens face aux situations d’urgence. Ils...