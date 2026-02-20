L’IA date de la plus haute antiquité. L’histoire commence avec elle (avant, c’était la préhistoire). En effet, un artéfact qui parle et qui paraît plus intelligent que nous alors que personne n’est là, mais juste une trace formée d’un peu de matière inerte, cela porte un nom très ancien, et correspond à ce à quoi vous êtes confrontés à cet instant même : cela s’appelle un écrit. Il s’agira donc de retracer l’évolution de l’écrit comme écrin à l’écrit comme écran, le passage du livre au texte, du texte au codage, et du codage au GPT. Il se pourrait bien que nous fassions alors une surprenante découverte : ce à quoi nous assistons n’est pas un progrès mais une régression de l’IA, et une bascule de l’histoire dans la posthistoire.