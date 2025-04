Documentaire

Dans les sous-sols du Kremlin, se trouve un trésor inestimable. Accumulé depuis des siècles par les Tsars, d’une manière surprenante et avec un grand discernement, il n’a pas été dilapidé par les soviets et est encore pratiquement intact aujourd’hui. Ce film vous guidera dans une épopée historique, celle des Empereurs de toutes les Russies qui se sont parfois damnés pour des gemmes exceptionnelles. Vous allez assister à la chute de la Russie blanche, dont l’un des acteurs, Raspoutine avait confié à la Tsarine un rubis dont les pouvoirs surnaturels auraient protégé le Tsarévitch, tout en plongeant sa famille dans le chaos. Vous entrerez dans les secrets des familles régnantes du monde occidental, avec la rencontre d’Alexandra et Nicolas II. Plus loin encore dans le temps, vous découvrirez comment Catherine la Grande, Impératrice de Russie, a commandé pour son sacre une couronne couverte de diamants et pierres précieuses. Ce film vous emmènera à la source de ces diamants dans les mines du Brésil, à Diamantina, mais aussi en Inde, à Golconde, d’où provient l’énorme diamant Orloff. L’histoire romanesque, du Comte du même nom, amant de l’impératrice qui l’a acheté pour sa bien aimée, vous sera révélée. Des images de la fin de la dernière guerre mondiale, vous montreront comment les nazis ont volé la totalité d’un joyau inestimable : la chambre d’ambre de Saint Petersbourg. Elle n’a jamais été retrouvée et a été complètement reconstituée avec de l’ambre provenant de la Baltique. Un documentaire de Patrick Voillot.