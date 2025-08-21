La civilisation chinoise compte parmi les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire de l’humanité. Implantée dans la vallée du fleuve Jaune, berceau des premières dynasties, elle a façonné au fil des millénaires un univers culturel, politique et spirituel d’une richesse exceptionnelle. Dès l’Antiquité, la Chine se distingue par une organisation sociale hiérarchisée, une agriculture avancée et l’invention de techniques novatrices qui marquent profondément son développement. La maîtrise de l’irrigation, l’usage de la soie et le perfectionnement de la métallurgie lui confèrent rapidement une puissance durable, soutenue par une population nombreuse et disciplinée.