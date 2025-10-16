Conférence

Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable pour la culture et l’histoire de la Chine. La période la plus connue du public est celle de la fin du 17e siècle lorsque le roi Louis XIV fait envoyer en Chine (en passant par le Siam), à la cour de l’empereur Kangxi 康熙 (1654-1722) de la dynastie des Qing, un groupe de missionnaires jésuites Français (Jean de Fontaney, Joachim Bouvet, Jean-François Gerbillon, Louis Le Comte et Claude Visdelou).

Ces derniers apportèrent toute l’aide nécessaire à la formation du jeune empereur (surtout dans le domaine des mathématiques).

Dans la collection des textes en français sur l’histoire de la Chine à cette époque, nous sommes en mesure de constater de l’importante représentation de la Chine en France.

C’est la collection personnelle des seize volumes de Mazarin (1602-1661) sur la Chine qui constitue l’origine du fonds chinois de la Bibliothèque royale. Joachim Bouvet, à partir de 1697, rapporte au roi Louis XIV plus de trois cent volumes offerts par l’empereur Kangxi, ce qui viendra étoffer le fonds de la Bibliothèque royale.