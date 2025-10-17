Ressources Dans la même catégorie

Conférence Histoire de la Chine à l’époque de Louis XIV Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable...

Podcast Pierre le grand, le tsar qui révolutionna la Russie Pierre le Grand est une des figures les plus extraordinaires de l’Histoire. Né en 1672, tsar de 1682 à...

Documentaire Sorcières : chronique d’un massacre Quels mécanismes ont conduit à la plus meurtrière chasse aux sorcières en France au Pays basque en 1609 ?...

Podcast Le marquis de Sade a inventé le sadisme ? Bien que le marquis de Sade ait donné son nom au terme « sadisme », il est important de nuancer l’idée...

Documentaire Molière I Quelle Histoire Monte sur les planches avec la troupe de l’Illustre-Théâtre avec Quelle Histoire ! Fais l’expérience de la vie mouvementée...

Documentaire Louis XIV I Quelle Histoire Louis XIV, le roi soleil, le bâtisseur de Versailles est le plus fameux souverain de l’histoire ! Le règne...

Podcast Athées et libres penseurs : le vrai visage des libertins Athées, libres penseurs, esprits forts : les libertins du XVIIᵉ siècle ont défié l’Église et l’ordre établi. Entre procès...

Podcast Malplaquet, la défaite qui sauve le royaume Le règne du Roi-Soleil atteint une phase de déclin en 1709. La puissance du monarque est mise en péril...

Conférence Le Premier chirurgien du roi et la profession médicale au XVIIIe siècle Héritier d’un long conflit entre barbiers-chirurgiens et médecins, le XVIIIe siècle est le théâtre d’une victoire dans l’art de...

Conférence La Corse dans la géopolitique de la France du 16e et 18e siècle La Corse occupe une place singulière dans la géopolitique de la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle,...

Documentaire La véritable histoire des pirates Figures populaires de la littérature et du cinéma, les pirates ont écumé les mers aux XVIIe et XVIIIe siècles....

Documentaire Versailles, les défis du roi soleil – Partie 2 Comment la science a-t-elle façonné Versailles malgré les handicaps liés au choix de ce site ? Découvrez comment la...

Documentaire La Guerre des Cévennes, les origines Au XVIIème siècle, Louis XIV impose à son royaume la religion catholique comme seule et unique. De nombreuses mesures...

Documentaire Secrets d’histoire – Marie la Sanglante sur le trône d’Angleterre Sur fond de trahison familiale et de querelles dynastiques, Stéphane Bern propose de retracer la vie de Marie 1re,...

Podcast La médecine au temps des Lumières En 1773, le jeune médecin suisse Louis Odier considère que : « le gros des médecins particulièrement hors de...

Documentaire Christianisme : la contre-réforme ou réforme catholique Le combat pour la liberté religieuse en Hollande est devenu un modèle pour tous les mouvements de liberté. Un...

Documentaire Badin, l’esclave devenu confident de la reine┃Invitation Au Voyage L’esclave Badin est offert à l’âge de 13 ans à Louise-Ulrique de Prusse, en 1760. Au XVIIIe siècle à...