Louis XIV, surnommé le Roi Soleil, incarne l’apogée de la monarchie absolue en France. Né en 1638, il accède au trône en 1643 à l’âge de cinq ans, après la mort de son père, Louis XIII.
Le règne du roi Louis XIV (1638-1715), dit le « Roi Soleil », est marqué par un intérêt considérable...
Pierre le Grand est une des figures les plus extraordinaires de l’Histoire. Né en 1672, tsar de 1682 à...
Quels mécanismes ont conduit à la plus meurtrière chasse aux sorcières en France au Pays basque en 1609 ?...
Bien que le marquis de Sade ait donné son nom au terme « sadisme », il est important de nuancer l’idée...
Monte sur les planches avec la troupe de l’Illustre-Théâtre avec Quelle Histoire ! Fais l’expérience de la vie mouvementée...
Louis XIV, le roi soleil, le bâtisseur de Versailles est le plus fameux souverain de l’histoire ! Le règne...
Athées, libres penseurs, esprits forts : les libertins du XVIIᵉ siècle ont défié l’Église et l’ordre établi. Entre procès...
Le règne du Roi-Soleil atteint une phase de déclin en 1709. La puissance du monarque est mise en péril...
Héritier d’un long conflit entre barbiers-chirurgiens et médecins, le XVIIIe siècle est le théâtre d’une victoire dans l’art de...
La Corse occupe une place singulière dans la géopolitique de la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle,...
Figures populaires de la littérature et du cinéma, les pirates ont écumé les mers aux XVIIe et XVIIIe siècles....
\r\n\r\nAu XVIe siècle, la puissance suprême dans le monde est l’Empire ottoman, avec ses palais somptueux, ses techniques avancées...
Comment la science a-t-elle façonné Versailles malgré les handicaps liés au choix de ce site ? Découvrez comment la...
Au XVIIème siècle, Louis XIV impose à son royaume la religion catholique comme seule et unique. De nombreuses mesures...
Sur fond de trahison familiale et de querelles dynastiques, Stéphane Bern propose de retracer la vie de Marie 1re,...
En 1773, le jeune médecin suisse Louis Odier considère que : « le gros des médecins particulièrement hors de...
Le combat pour la liberté religieuse en Hollande est devenu un modèle pour tous les mouvements de liberté. Un...
L’Empire aztèque est considéré comme l’une des plus puissantes civilisations d’Amérique centrale, mais aussi l’une des plus sanguinaires. En...
L’esclave Badin est offert à l’âge de 13 ans à Louise-Ulrique de Prusse, en 1760. Au XVIIIe siècle à...
Changer un peu de sujet, sortir de notre siècle et revoir ce qui fut fait il y a juste...
