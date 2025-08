Podcast

Au XXe siècle, le triple F incarne les « valeurs » du Portugal, comme les définit le régime salazariste : « Foot », « Fatima », haut lieu d’apparition mariale et symbole de l’importance et de l’ancrage du catholicisme portugais, et « Fado », genre musical portugais. Comment le Portugal s’est-il construit avant le triple F ? Quels sont les liens entre une certaine vision de l’histoire et la fabrication de la nation ? Était-ce parce qu’il se sentait à l’étroit, bloqué à la périphérie de l’Europe, que le Portugal s’est lancé à la conquête des mers ? Quelle est la place de l’histoire des Lusitaniens parmi celle des peuples européens ? Quelles sont les dates clefs de l’histoire du Portugal ?