Documentaire

Plongez dans l’histoire fascinante des monarques les plus charismatiques et controversés. De Louis VII et Aliénor d’Aquitaine à Napoléon III et Eugénie, découvrez comment les passions royales ont influencé l’Histoire.

François Ier, célèbre pour sa culture et son ambition, a-t-il vraiment été fidèle ? Henri IV et Marie de Médicis, un mariage arrangé ou une véritable union d’amour ? Et que dire de Louis XV et Madame de Pompadour, une relation qui a changé la cour de France !

À travers cette vidéo, explorez les secrets bien gardés de nos souverains. Le pouvoir, les alliances et les scandales amoureux ont façonné le destin de la France.

Un voyage unique dans l’intimité des rois les plus volages !