Documentaire

Marie Curie reçoit le Prix Nobel de chimie pour la découverte du polonium et du radium. En suivant la démarche de Pierre et Marie Curie et en utilisant l’électromètre mis au point par Pierre Curie, deux étudiants vont purifier et tenter d’isoler une « nouvelle substance » dont seules les propriétés radioactives permettent de l’identifier. Pour cela, ils vont tenter d’extraire le polonium d’un prélèvement d’1 gramme de pechblende qui contient 60% d’oxyde d’uranium.