Quand l’intimidation ne suffit pas pour faire fuir un ennemi, le serpent à groin joue sa dernière carte :...
De nombreux requins ont été observés devant la plage de Santa Barbara en Californie. Pour les étudier, les scientifiques...
Ce bébé kangourou a bien grandi et est prêt à sortir de la poche de sa mère pour affronter...
La rapidité du développement des chiots est impressionnante et, sous nos yeux, les chiots se préparent à l’âge adulte...
Des rhinocéros sous haute protection dans cet orphelinat
Vaste pays d’Afrique australe, la Zambie abrite encore de nombreuses espèces sauvages. Le long de la rivière Luangwa, vivent...
Apparus il y a 230 millions d’années, les dinosaures théropodes ont connu une formidable évolution. On parle même de...
Les myxines se défendent des prédateurs en libérant un mucus aux propriétés étonnantes.
Ici des chevreuils, qui ont envahi le cimetière par dizaines, là des castors qui menacent de bloquer le cours...
Cette meute de hyènes repère une intrusion. La réaction est immédiate et l’étrangère est assaillie de toutes parts.
Le cap Reinga, à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande, est le sanctuaire d’abeilles italiennes qui fabriquent un miel...
Le spinosaure était un dinosaure géant, le plus grand chasseur que la Terre ait jamais porté. Le carcharodontosaure était...
Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...
Depuis une dizaine d’années, la primatologue Jill Pruetz, de l’Université d’Iowa, étudie le comportement des chimpanzés de Fongoli, au...
Entre Java et Sumatra, les pêcheurs traquent les requins pour leurs précieux ailerons, surnommés “l’or blanc” de la baie...
Dans le sillage d’une équipe internationale de chercheurs, la réalisatrice Hayley Smith capte les communications des petites tortues à...
Gabin a cinq ans, il vient tout juste de perdre sa maîtresse. Il se retrouve bien malgré lui dans...
Le lien entre l’homme et le chien est parfois bien plus profond qu’une simple compagnie. C’est ce qu’a découvert...
ILS SONT PARTOUT ! Vous croyez qu’ils se cachent, et qu’il suffit d’ajuster votre loupe, vous mettre à quatre...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
