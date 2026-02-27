Dans le sud de l’Espagne, le parc national de Doñana déploie une mosaïque de lagunes, de dunes mouvantes et de maquis façonnés par les saisons. Ce territoire en constante évolution abrite des espèces parmi les plus menacées d’Europe, comme le lynx pardelle et l’aigle ibérique, protégées grâce au travail quotidien de chercheurs et de gardiens du parc. À l’autre bout du monde, entre le Brésil et l’Argentine, Iguazú impose sa puissance avec plus de 275 cascades s’étendant sur trois kilomètres. Derrière ce spectacle naturel se cache un sanctuaire vivant, préservé par des femmes et des hommes déterminés à maintenir l’équilibre de l’une des régions les plus riches en biodiversité d’Amérique du Sud. Deux parcs, deux continents, une même volonté : défendre la vie sauvage face aux menaces qui pèsent sur ces joyaux naturels.