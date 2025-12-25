Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
Le loup est un père exemplaire.
Les soigneurs mesurent Logan pour savoir si elle peut rejoindre la savane et tenir tête à ses frères et...
Philippe accueille ses convives avec deux alligators.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ce couple a une passion commune originale !
L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît. Au temps des dinosaures, la région,...
Les animaux ont-ils le sens de la justice ?
Nous sommes toujours plus nombreux, en Suisse, à confier la dépouille de notre animal de compagnie à un crematorium...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Et pendant ce temps-là, les termites construisent des trucs énormes et travaillent pour tout le monde.
Les fourmis sont une des réussites les plus spectaculaires du monde animal. Avec près de 11.000 espèces recensées à...
L’éléphant de mer évolue dans deux univers radicalement différents. Sur terre, l’éléphant de mer vit sous le règne des...
Si tout le monde connaît la cigogne blanche, d’autres espèces animales illustrent la richesse des écosystèmes alsaciens : rats...
La violence fait rage dans le monde des insectes, comme le montrent ces prises de vues réalisées en très...
Il y a quelque 30 millions d’années, le hyaenodon, bien que moins effrayant que l’entelodonte, était l’un des plus...
1994, année noire pour le Brésil. On dénombre 10 attaques de requins sur des baigneurs ou des surfeurs, 3...
Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...
Souriant, joueur et rassurant, star du petit écran, nous aimerions tous l’avoir pour ami ! Le dauphin occupe une...
Quelques jours à peine après être arrivée sur l’île Triangle, cette lionne de mer est prête à donner la...
Pour côtoyer les grands requins, il faut aller au bout du monde. Pourtant, il y a un siècle à...
Autour des rivières verdoyantes au cœur du désert d’Atacama, on peut croiser un oiseau très particulier : le toui...
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
