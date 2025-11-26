Des cris étonnant et effrayants résonnent dans la jungle… Une voix rauque et puissante qui ne donne pas envie d’avancer plus loin. Pourtant, vous risquez d’être surpris de découvrir qui se cache derrière ce concerto ! Il s’appelle le singe Hurleur.
Le léopard chasse surtout à la tombée de la nuit, sauf quand une occasion en or se présente. Ce...
Ces morses se retrouvent à côté du plus grand prédateur terrestre. L’ours blanc est un expert pour se déplacer...
La tortue Matamata est une espèce peu connue. Pourtant, c’est une redoutable chasseuse et elle est devenue experte dans...
La gigantesque tortue alligator a des allures préhistoriques et elle n’est pas tendre. Charognes, canards et même petits alligators...
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il...
Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...
Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Filmé sur plus de dix ans, ce documentaire retrace le destin exceptionnel d’une lionne devenue reine de son clan,...
Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor (randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient. Les...
Au Mexique, un demi-milliard de papillons se masse sur des troncs d’arbres. En Australie, des milliers de perroquets sauvages...
Alors que l’activité humaine, les maladies et le changement climatique les confrontent à des défis sans précédent, les animaux...
Observer son compagnon à quatre pattes en train de dormir peut être une expérience fascinante. Les chiens, tout comme...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Le singe nasique, également connu sous le nom de nasalis larvatus, est une espèce de primate fascinante, principalement reconnue...
Les requins sont des créatures fascinantes, en particulier en ce qui concerne leurs dents. Leur dentition se distingue radicalement...
David White organise des croisières dans la mangrove de la rivière Daintree. Au fil des années passées à parcourir...
Zance veut devenir marin. Mais pour acheter un boutre il faut beaucoup d’argent, et sans l’aide de ses ancêtres,...
Au jardin zoologique de Berlin-Friedrichsfelde, Angelika Berkling, soigneuse en chef, s’occupe d’Alisha, un bébé tigre de Sibérie que la...
