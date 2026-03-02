Rencontrez Mélissa et Mathieu, deux amoureux du cacao qui ont entrepris l’aventure de produire leur propre chocolat. Plongez dans les coulisses en savourant chaque étape délicieuse de la création de ce produit emblématique de nos desserts. Suivez leur passion du début à la fin du processus de fabrication, révélant les secrets derrière la création de cette gourmandise tant appréciée.