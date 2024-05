Documentaire



Nombreux sont les adultes qui recherchent les bonbons de leur enfance. Pourquoi n’oublie-t-on jamais un bonbon ? Rencontre gourmande avec des passionnées de friandises. Stéphane est fan des bonbons des années 80. Catherine est passionnée par les Anis de Flavigny. Georges a regroupé tous les bonbons de nos régions et Philippe cuisine les bonbons de son enfance. Pour plus d’infos, de bons plans et d’anecdotes sur les plus célèbres bonbons, découvrez le blog le sas du bonbon .